Özbelsan Sivasspor, Queensy Menig ile Sözleşmesini Feshetti

Trendyol 1. Lig takımı Özbelsan Sivasspor, futbolcusu Queensy Menig ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada Menig'e kariyerinde başarılar dilendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Queensy Menig ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig'e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
