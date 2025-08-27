Özbelsan Sivasspor, Queensy Menig ile Sözleşmesini Feshetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Queensy Menig ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig'e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.