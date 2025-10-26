Özbelsan Sivasspor, Kepezspor ile Karşılaşmaya Hazır

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Antalya ekiplerinden Kepezspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan Yiğidolar, duran top organizasyonlarıyla idmanı noktaladı.

Özbelsan Sivasspor, yarın hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek. - SİVAS