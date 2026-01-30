Haberler

Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 31 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan ile sözleşme imzaladı. Gökhan, kulüp başkanı Burak Özçoban ile görüşerek takıma katıldığı için mutluluğunu dile getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ın Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kulüp başkanı Burak Özçoban ile yaptığı görüşme sonrası kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu, kırmızı-beyazlı forma altında en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri