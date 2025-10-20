Haberler

Özbelsan Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Takım, hazırlıklarını çift kale maçla tamamlayarak yarınki idmana devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. Daha sonra top koruma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Haberler.com

