Özbelsan Sivasspor, Gelirini Filistin'e Bağışlayacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serikspor ile oynayacağı karşılaşmadan elde edeceği geliri İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.

Kulüpten yapılan açıklamada Sivasspor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Serikspor karşılaşmasından elde edilecek tüm gelirlerin, "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na bekliyoruz." ifadesine yer verildi.