Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları eşliğinde yapılan çalışmalar çift kale maç ile sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

