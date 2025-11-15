Haberler

Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, idmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve dar alan oyunları yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

