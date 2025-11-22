Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor