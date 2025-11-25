Haberler

Özbelsan Sivasspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlara başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, idmanlarına ısınma hareketleri ve çift kale oyunla devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
