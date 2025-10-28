Özbelsan Sivaspor, Mehmet Altıparmak ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivaspor, tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Altıparmak'ın 7 kez şampiyonluk yaşadığını belirterek, 'Hoş geldin şampiyon hoca' ifadesine yer verdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin şampiyon hoca. 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.
Altıparmak, kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Serik Belediyespor, Esenler Erokspor, Kocaelispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor