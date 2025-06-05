Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na İlk Kez Katılma Hakkı Elde Etti

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na İlk Kez Katılma Hakkı Elde Etti
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Özbekistan milli futbol takımı, Birleşik Arap Emirlikleri ile oynadığı maçta aldığı 0-0'lık sonuçla, tarihindeki ilk Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Özbekistan Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. hafta maçında Özbekistan, Al Nahyan Stadı'nda konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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