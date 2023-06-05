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Özbekistan'ın tercihi Erciyes oldu

Özbekistan'ın tercihi Erciyes oldu

Spor Haberleri

Yüksek İrtifa Kampı olarak çeşitli spor dallarına hizmet veren Erciyes Dağı, Özbekistan Bisiklet Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor.

Yüksek İrtifa Kampı olarak çeşitli spor dallarına hizmet veren Erciyes Dağı, Özbekistan Bisiklet Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen sporcuların tercih ettiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Özbekistan Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. Erciyes'in temiz havasını tercih eden Özbekistan Milli Takımı, belirlenen güzergahlarda antrenmanlarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toros Dağları Özbekistan Erciyes Spor Haberler

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