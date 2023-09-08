Özbekistan'da Uluslararası Etnospor Festivali Başladı

Özbekistan'ın Hive şehrindeki tarihi İçan Kale (İç Kale) külliyesinde Uluslararası Etnospor Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Festival, etnospor gösterileri, el sanatları ürünleri ve sanat eserleri sergileri, yemek yarışmaları ve halk oyunları gösterileriyle devam edecek.

Özbekistan'ın Hive şehrindeki tarihi İçan Kale (İç Kale) külliyesinde Uluslararası Etnospor Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu kurumsal üyesi Özbekistan Etnospor Derneğinin iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Etnospor Festivali'nin açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden üst düzey yönetici, sporcu ve davetli katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal Kalkınma Dairesi Başkanı Adil Abdurahmanov, açılışta, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in festival katılımcılarına gönderdiği mesajı okudu.

Mirziyoyev mesajında, ülkesinde ilk kez düzenlenen bu etkinliğe UNESCO, TÜRKSOY, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve onun kurumsal üyelerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 63 ülkeden 900'dan fazla davetlinin katılıyor olmasının festivale uluslararası düzeyde ne kadar ilgi ve önem verildiğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Festivalin üç bin yılı aşkın şanlı bir geçmişe sahip olan Harezm topraklarında yapılmasına dikkat çeken Mirziyoyev, milletin tarihini, milli değerleri ve geleneklerini yansıtan etnosporun genç nesillerin vatan sevgisi ve bağlılığı ruhuyla yetiştirilmesinde ve dünya ülkeleriyle dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, bu çerçevede ülkesinde halk oyunlarının tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu yönde uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine özel önem verildiğini vurgulayarak, ülkesinde 2025 yılına kadar etnosporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi programının kabul edildiğini, ayrıca her iki senede bir Hive'de Uluslararası Etnospor Festivali'nin düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Törende konuşan Bilal Erdoğan ise adeta bir açık müze olan Hive'de düzenlenen bu festivalin farklı ülkelerin kendi kültürlerini tanıtmaları için bir fırsat olduğunu kaydederek, festivalin başarılı geçmesini diledi.

Açılış töreninde festivale katılan ülkelerden gelen sporcuların etnospor gösterileri düzenlenirken, ayrıca halk oyunlarından örnekler sergilendi. Özbek halk dans ekipleri de halk oyunlarından oluşan gösteriler yaptı.

Etnosporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik forum, etnospor gösterileri, el sanatları ürünleri ve sanat eserleri sergileri, yemek yarışmaları ve halk oyunları gösterilerinin yapılacağı festival, 10 Eylül Pazar günü sona erecek.