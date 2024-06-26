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Ozan Tufan Trabzonspor'a transfer oldu

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Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Ozan Tufan, Trabzon'a geldi. Tufan, Trabzonspor'a gelmekten mutlu olduğunu söyledi ve sahaya çıkarak mücadele vermek istediğini belirtti. Transfer sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Tufan, Trabzonspor için forma terletmenin gurur verici olduğunu ifade etti. Ayrıca milli takım hayalleri olduğunu da dile getirdi.

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Ozan Tufan, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ozan Tufan, bir an önce sahaya çıkarak mücadele vermek istediğini belirterek, "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, onun için buradayım." ifadesini kullandı.

Transfer sürecine ilişkin gelişmeleri aktaran Ozan Tufan, şunları kaydetti:

"Abdllulah hoca aradı ve istediğini söyledi. Abdullah hocaya çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir konuşma oldu. Ondan sonra başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla ufak bir konuşmamız oldu. Sonra işlemlerimiz tamamlandı ve buraya geldik. Çok kısa sürdü zaten. Ben de Türkiye'de oynamayı istiyorum gerçekten. Trabzon da büyük bir camia ve elimden gelenin en iyisini yaparak herkesin bana olan güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağım."

Ozan Tufan, Trabzonspor'a karşı yıllarca rakip olarak forma giydiğini anımsatarak, "Her zaman çok zor bir deplasman olmuştur. O yüzden burada Trabzon için forma terletmek benim için gurur verici olacak. Mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.

-"Milli takım hayallerim var"

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndan çıkması temennisinde bulunan Ozan Tufan, "İnşallah milli takımımız gruptan çıkar. Dualarımız ve temennimiz o yönde. Tabii ki benim de hayallerim ve hedeflerim var. Hedeflerimden bir tanesi Trabzon'un şampiyon olması, Avrupa'da iyi yerlere gelmesi ve tabii ki milli takım hayallerim var. Onları tekrardan tatmak ve yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektiren Ozan Tufan, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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