Ozan Tufan'ın takımı Hull City, haftayı bir puanla kapadı
İngiltere Championship'in ikinci hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda Preston North End ile 0-0 berabere kaldı.
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İngiltere Championship'in ikinci hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda Preston North End ile 0-0 berabere kaldı.
Hull City formasıyla ilk maçında geçen hafta Bristol City ağlarını sarsan milli futbolcu Ozan Tufan, bu maça da ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
Bu beraberlikle puanını 4'e çıkaran Hull City, 5. sırada yer alıyor.
AA / Yunus Kaymaz - Spor