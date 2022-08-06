Ozan Tufan'ın takımı Hull City, haftayı bir puanla kapadı İngiltere Championship'in ikinci hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda Preston North End ile 0-0 berabere kaldı. İngiltere Championship'in ikinci hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda Preston North End ile 0-0 berabere kaldı. Hull City formasıyla ilk maçında geçen hafta Bristol City ağlarını sarsan milli futbolcu Ozan Tufan, bu maça da ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Bu beraberlikle puanını 4'e çıkaran Hull City, 5. sırada yer alıyor. Spor AA / Yunus Kaymaz Ozan Tufan Hull City England Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ozan Tufan'ın takımı Hull City, haftayı bir puanla kapadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.