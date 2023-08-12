Ozan Tufan'ın hat-trick yaptığı maçta Hull City galip geldi

İngiltere Championship'in 2'nci hafta maçında Hull City, milli oyuncu Ozan Tufan'ın hat-trick yaptığı maçta sahasında Sheffield Wednesday'ı 4-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, üç golle takımına 3 puanı kazandırdı. Ozan Tufan, ilk yarının son anlarında 45+5'inci dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Milli futbolcu, 58'inci dakikada ve 70'inci dakikalarda ise bir kez daha sahneye çıkarak galibiyette baş rol oynadı. Hull City'nin maçtaki son golü ise 85'inci dakikada Aaron Anthony Connolly'den geldi.

Deplasman ekibi Sheffield Wednesday'in maçtaki gollerini ise 36'ncı dakikada Juan Antonio Delgado ve 90+4'üncü dakikada Michael John Smith kaydetti.

Ozan Tufan, İngiliz ekibindeki ikinci sezonunu geçirirken geçen sezon 44 karşılaşmada görev alarak 8 kez ağları sarsmayı başarmıştı.