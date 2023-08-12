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Ozan Tufan "hat-trick" yaptı, Hull City kazandı

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İngiltere Championship'in 2. haftasında Hull City, milli futbolcu Ozan Tufan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Sheffield Wednesday'i 4-2 yendi.

İngiltere Championship'in 2. haftasında Hull City, milli futbolcu Ozan Tufan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Sheffield Wednesday'i 4-2 yendi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadı'nda Sheffield Wednesday'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 45+5, 58 ve 70. dakikalarda Ozan Tufan, 85. dakikada ise Aaron Connolly'nin attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.

Sheffield Wednesday'in golleri, 36. dakikada Juan Delgado ve 90+4. dakikada Michael John Smith'ten geldi.

Hull City ligdeki ilk galibiyetini alırken, Sheffield Wednesday ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Ozan Tufan Hull City Wednesday England Spor Haberler

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