Ozan Kabak, Hoffenheim'a transfer oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli oyuncu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde duygularını dile getiren savunma oyuncusu, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim. Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya basınına göre, Hoffenheim, milli oyuncu için Schalke 04'e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Milli formayı 17 karşılaşmada giyen Ozan Kabak, geçen sezon kiralık olarak gittiği İngiltere temsilcisi Norwich City'de ise 11 lig maçında görev almıştı.