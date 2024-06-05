Üye Girişi
Haberler

Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Ozan Kabak, İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Kontrollerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol İtalya Spor Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title