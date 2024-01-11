Ozan İsmail Koç, Bursaspor'dan ayrıldı
Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden genç futbolcu Ozan İsmail Koç, takıma veda etti. Koç, taraftarlara teşekkür ederek hakkını helal ettiğini söyledi.
Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Ozan İsmail Koç, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, "Hakkınızı helal edin" dedi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da yaprak dökümü başladı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, takıma veda etti. Alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Ozan İsmail, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Doğduğum, büyüdüğüm ve uğruna yıllarca ter, gözyaşı döktüğüm, her Bursalı çocuğun hayali olan yeşil beyazlı kulübün 11 yaşında altyapısına adım atarak 7 yıl kaptanlık yapıp A takımına yükseldiğim, beraber gerek başarılar gerek üzüntüler yaşadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." - BURSA