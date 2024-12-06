Ozan Ergün, Kayserispor ile Alanyaspor Maçında 4. Kez Görev Alacak

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan hakem Ozan Ergün, 4. kez Kayserispor maçı yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçına atanan hakem Ozan Ergün, hakemlik tarihinde 4. kez Kayserispor maçı yönetecek. Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda oynadığı Gençlerbirliği ve Iğdırspor maçlarını yöneten Ozan Ergün, bu sezon İzmir'de oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig maçını da yönetmişti. Kayserispor, bu 3 müsabakada Göztepe'ye 3-0, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken Iğdır FK maçını 4-0 kazanmıştı.

İstanbul Bölgesi hakemi, bu sezon oynanan ve 0-0 sona eren Alanyaspor - Hatayspor maçının da orta hakemiydi. - KAYSERİ