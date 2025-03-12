Özalp Yatılı Bölge Okulu Küçük Erkekler Futbol Turnuvasında İkinci Oldu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvasında Özalp Yatılı Bölge Okulu ikinci oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası, 28 takımın katılımıyla yapıldı. Müsabakalarda Özalp YİBO oynadığı 3 maçı kazanarak 9 puanla finalde Süphan Ortaokulu ile karşılaştı. Oynan maçta berberlik bozulmayınca penaltılarda mağlup olarak il ikincisi oldu.

Beden eğitimi öğretmeni Davut Yıldırımçakar, turnuvaya çok iyi hazırlandık belirterek, "Hedefimiz turnuva birincisi olmaktı. Penaltılar sonucu yenilerek turnuvayı ikinci bitirdik. Hem ilçemizi hem de okulumuz en iyi şekilde temsil ettik" dedi. - VAN