Özalp'ta düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

Van'ın Özalp ilçesinde düzenlenen geleneksel kurumlar ve köyler arası futbol turnuvası final müsabakasıyla son buldu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvanın final maçında Şahin Elektrik Spor ile Başkent Kargalı Spor karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakayı Şahin Elektrik Spor 4-2 kazanarak şampiyon oldu.

Maçın ardından takıma kupasını veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, dostluk ve kardeşlik havasında oynanan maçların kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Centilmenliklerinden dolayı takımları kutlayan Nasır, "Bu turnuva sayesinde ilçemizde bulunan yetenekli geçleri tespit ederek ilçe takımını kuracağız. İlçe takımı kurma çalışmalarımız başladı. Emek veren müdürümüzü ve ekibini buradan tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Köylerimizde ve şehir merkezinde birçok alanda müsabakalarımız ve liglerimiz olacak, buradan çok başarılı sporcularımız çıkacak." diye konuştu.

Şahin Elektrik Spor antrenörü Muzaffer Eryaşar ise her yıl düzenlenen organizasyonda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok zorlu rakiplerimiz oldu. Hepsini geçmeyi başardık. Bu etkinliği düzenleyen Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Dereceye giren diğer takımlara da çeşitli hediyeler verildi.