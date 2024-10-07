Öykü Özbey’in Olimpiyat Hedefi: Avrupa Şampiyonluğu Sonrası Madalya

MERSİN'de 9 yıl önce Özgecan Aslan cinayetinin ardından ikizi Özge Özbey ile birlikte savunma amaçlı başladığı tekvando branşında, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden 20 yaşındaki Öykü Özbey, gözünü önce Avrupa ardından dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna dikti.

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın 2015 yılında cinayete kurban gitmesinin ardından ikizler Özge ve Öykü Özbey, okullarına gelen milli takım antrenörü Ercan Aldemir ile tanışıp, onun yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Tekvandoya kendilerini savunmak için başlayan ikizler, yıllar içinde kendilerini geliştirerek ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etti. İkizler önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Milli takıma katılan ikizlerden Özge Özbey 2022'de Arnavutluk'ta düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonu oldu. Öykü Özbey ise aynı turnuvada kendi kategorisinde Avrupa ikincisi olma başarısını elde etti.

BU DEFA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Son olarak Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini farkla yenen Öykü, Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Çalışmalarına antrenörü Fuat Can Aldemir ile devam eden Öykü'nün hedefi Arnavutluk'ta yarım kalan hedefine ulaşarak Avrupa Şampiyonu olmak.

Tekvandoya başlama hikayesini anlatan ikizlerden Öykü Özbey, "Tekvandoya 2015 yılında Özgecan Aslan'ın katledilmesinden sonra Ercan Aldemir hocamızın okullara gelip bize bu sporu tanıtmasıyla başladım. Okul taramasından sonra başladım bu spora. İkizimle beraber başladık 9-10 yıldır devam ediyoruz. Yaşım küçük olduğu için öncelikle yarışmalara yalızlar kategorisinde başladık. Yalızlarla Türkiye Şampiyonu, Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu oldum. İkimizle birlikte ülkemizi Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettim. Ben Avrupa ikincisi ve ikizim ise Avrupa şampiyonu oldu. Aynı salondan hem Avrupa şampiyonu hem de Avrupa ikincisi çıktı. Bu bizim için gurur verici" dedi.

'EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT MADALYASI'

Arnavutluk'ta 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Özbey, "Maç döneminde çift antrenman yapıyoruz. Bazen fitness antrenmanımız, koşu antrenmanımız oluyor. Antrenmanlarımız bir buçuk iki saat sürüyor. Tabii ki bu konuda antrenörlerim bana çok destek oluyor. Ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenman yapıyorum. Önceki Avrupa şampiyonasında ikinci olmuştum. İnşallah bu defa birinci olup bayrağımızı dalgalandıracağım. Tabii ki öncelikli hedefim Avrupa şampiyonluğu. Sonrasında inşallah büyükler kategorisinde Avrupa Dünya Şampiyonaları'na gidebilmek. En önemlisi de olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.

Tekvandoya savunma amaçlı başlayan ardından şampiyonluklar elden Özbey, tüm kız çocuklarının savunma sporlarına katılmasını istedi.

İkizlerin antrenörü Fuat Can Aldemir ise şunları söyledi:

"İkizler tekvandoya 2015 yılında başladı. 9 yılda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde etti. Öykü, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda bütün vakitlerini farklı yenerek seçmelere katılmaksızın Avrupa şampiyonasına gitme hakkı elde etti. Geçen Avrupa şampiyonasında ikinci olmuştu. Bu sene inşallah hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah orada ülkemizi temsil edip altın madalya kazanacağız. Ama bundan öncesinde büyükler Avrupa ve dünya şampiyonları var. İkizlerin madalya ile ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum."