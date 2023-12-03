Oy verme işlemi başladı! Beşiktaş, yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Başkanlık için Hasan Arat ve Serdal Adalı yarışıyor. Kongre, BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve 21 bin 219 üye oy kullanabilecek. Başkan adayları, genel kurulda kendi projelerini ve vizyonlarını anlattılar. Adayların yönetim kurulu listeleri de açıklandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'taki seçimde başkanlık için Hasan Arat ve Serdal Adalı yarışıyor. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'de oy verme işlemi bitecek. Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

2 ADAY VAR

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışıyor. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Beşiktaş'ta başkan adayları arasındaki protokol gereği, genel kurulda önce Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Beşiktaş'ta saat 11.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"Cumhuriyetin 100. yılında büyük Beşiktaş'ın başkan adayı olmanın gururunu yaşıyorum. Kulübümüzün unutulmaz isimleri, Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Şeref Bey başta olmak üzere daha nicelerini rahmetle anıyorum. Değerli Beşiktaşlılar, ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum. 2013'te aday oldum. 2019'da 'Yüreği olan varsa çıksın' dediler. Gözümü kırpmadan yine geldim. Bugün yine ' Beşiktaş'ın ayağa kalkması lazım' dediler. İşte karşınızdayım"

"BİRİLERİ ÇOK RAHATSIZ OLDU"

"Aday olmamı açıkladığımda nedense birileri çok rahatsız oldu. O andan itibaren sosyal medyadan saldırdılar. Ortam gerilmesin diye cevap vermedim. Devlet ve aile terbiyeme göre az ve öz konuşmak benim prensibimdir. Benim için 23 gün kala aday oldu, bu saygısızlıktır dediler. Unuttukları şey, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına siz 20 senedir neredeydiniz demedim. Ben camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemedim. Bana şunun bunun devamı dediler. O da tutmayınca hakaret etmeye başladılar. Bunun Beşiktaş'a zarar verdiğini düşünmediler. Hasan Abi de bu çirkinlikleri durdurma ihtiyacı bile duymadı. Yine de canı sağ olsun. Sosyal medya ve saldırıların kimin tarafından yapıldığını incelediğimde daha enteresan bir şey gördüm. 4 sene önce Çebi ile girdiğim yarışta Çebi'nin seçim çalışmalarını yürüten ekip tamamen Hasan abinin yanından çıktı. Bu algı çalışmaların hiçbiri karşılık bulmadı"

"BÖLÜNÜRSEK DAĞILIRIZ"

"Sanki koskoca Beşiktaş camiasında herkes birbirinin devamıymış, sanki pazarlıklarla hareket ediyormuş gibi. Kongre üyeleri oylarını iradeleri dışında yapıyormuş. Bu camiamıza yapılan çok büyük haksızlık. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek sözü camiayı ayrıştırmaktan başka bir şey değildir. Bugün Beşiktaş için bir milattır. ya birlikte hareket edeceğiz ya da bölündükçe dağılacağız."

"BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

"Benim Beşiktaş için çok büyük hayallerim var. Tüm projelerimizi sizlere sunduk. En önemli işimiz futbol takımını ayağa kaldırmaktır. Kaybedecek tek bir dakika kalmamıştır. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Gelecek sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayacağız. Sizlere söz veriyorum. Transfer öyle kurgu resimlerle, selfielerle yapılmaz. Ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak da kimsenin ayağına gitmem. Birini alacaksam da gider alır gelirim. Genç kardeşlerimden ricam, zekamızla alay eden bu şovlara itibar etmeyin.

"YAPAMAYACAĞIM ŞEYİ SÖZ VERMEDİM"

"Aday olduğum ilk günde söylediğim gibi ben yapamacağım hiçbir şeyi söz vermedim. Yapacağımız bu proje ile bankalara olan borcumuzu kapatacağız. Sevgili Beşiktaşlılar bu kulüp armasında anlı şanlı Türk bayrağını taşıyan en büyük kulüptür. Sıkıntıları, üzüntüleri ve bunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Stadımızın kapasitesini 8-9 bin kişi artıracağız. Misafir tribünden yeni düzenlemeler yapacağız. Bilet fiyatlarını düşüneceğiz. Sadece ülke sınırlarında değil, Avrupa'da da kupa kazanacağız. Bu seçimde projeler yarışsın dedik. Ne mutlu ki en gerçekçi işlerle karşınızdayız. Sayın Arat'ın projeri de hepsi çok değerli. Günlerdir Beşiktaş'ın konuşması büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Hepimizin tek sevdası Beşiktaş'tır. Artık çok daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Gelin bugün Beşiktaş'ın zor zamanlarında yanında olanlara oy verin. Ne olursa olsun Beşiktaş'tan kopmayanlara oy verin. Beşiktaş Benim için hayattır."

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

"Değerli Beşiktaşlılar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, ekranların başında bizi izleyen değerli Beşiktaşlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu güzel vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"

"ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR"

"120 yıllık Beşiktaş, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda sporcularını şehit vermiştir. Armamızdaki ay-yıldız milli mücadelede sporcularını kaybeden Beşiktaş'ın hak edilmiş bir onurudur. Ülkemizin göz bebeğidir Beşiktaş. Bu olağanüstü seçime kadar çok zaman kaybettik. 6 Ekim'den bu yana çok zaman kaybettik. Serdal kardeşim, 23 gün kala çıktı olabilir ama biz hazırlanıyoruz dedik. Beşiktaşlı asla pusuda durmaz! Bana 20 senedir nerede dedi? Benim formam orada duruyor. Oradaki müzede benim ay-yıldızlı formam duruyor. Biz kimseden icazet almadık."

"BEŞİKTAŞ'IN KİMSEYE BORCU YOKTUR"

"Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız dediler. Burada Hasan Arat, efsane sporcularımız Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba varken, iş insanlarımız varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı? Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz. Değerli Beşiktaşlılar, bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır"

"EVLATLARIN EMANETİNİ ALMAYA GELİYOR"

"Beşiktaş, benim de oynadığım dönemde zor dönemler geçirdi. Ama arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen, futbolda rekorlar kıran Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek. 12.08.2023'te ne dedik? Süleyman Ağabey rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz dedik. Süleyman Ağabey'in evi kayyumda, yönetimle birlikte o evi alacağız ve Süleyman Seba Müzesi yapacağız. Süleyman Ağabey evlatların emaneti almaya geliyor"

"FUTBOLU BEŞİKTAŞLILAR YÖNETECEK"

"Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba yönetecek. Altyapıya başkan yardımcımız Hüseyin Yücel 10 milyon euro tahsis etti. Samet Aybaba'nın emrine verdi. Kendisi Şan Ökten Tesisleri'ni yapacak ve kulübe hediye edecek. Şan Ökten yıkılırken siz buradaydınız!. Beşiktaş Spor Okulları, Almanya ve yurdumuzda her yerde yayılacak. Derneklerle koordineli bir şekilde yeni bir Beşiktaş sistemi kurulacak. Finansman modelimiz hazır. Beşiktaş'ı yaşayan insanlar var burada. Akatlar hazır. İletişim hazır. Biz yetkiyi bilenlere vereceğiz. Mikrofona her isteyen çıkıp konuşamayak. Beşiktaş değişecek artık."

"TFF'NİN İCABINA BAKACAK"

"Burada iki tane yiğit var; Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak. Merak etmeyin. Beşiktaş'ı yaşayan insanlar var burada. Akatlar hazır. İletişim hazır. Biz yetkiyi bilenlere vereceğiz. Mikrofona her isteyen çıkıp konuşamayak. Beşiktaş değişecek artık. Beşiktaşlılar, Beşiktaş Spor Koleji kurulacak. Olimpik branşlar, Olimpiyatlara sporcu hazırlayacak. Bizde olimpiyatlara giden sporcu yok. Basketbol, dün gece ne oldu, 15 bin kişiyle Fenerbahçe'yi yendik. Bahçeşehir ile birleşiyoruz, EuroLeague'ye katılacağız. Akatlar Spor Salonu'nu ikinci başkanım Hüseyin Yücel yapacak. Beyaz bir sayfa açılacak. Beşiktaş'ın köprüden önceki son çıkışı diyorsanız, söz sizde. Bu yol, Beşiktaşlıların yoludur. Bizim turuncu listemize oy verin. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun. Saygılarımı sunuyorum"

ADAYLARIN LİSTESİ

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu;

Serdal Adalı;

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat;

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.