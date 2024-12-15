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Ousseynou Ba, Kırmızı Kart Sonrası Özür Diledi

Ousseynou Ba, Kırmızı Kart Sonrası Özür Diledi
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Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür diledi. Ba, yaptığı hareketten dolayı üzgün olduğunu belirterek, tüm Başakşehir camiasından özür diledi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören RAMS Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Edin Dzeko, Başakşehir camiası ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Başakşehirli oyuncu Ba, Edin Dzeko'ya kafayla vurunca kırmızı karta oyun dışı kaldı. Senegalli oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Ba, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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