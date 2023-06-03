Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları devam ediyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları çeyrek ve yarı final maçlarıyla devam etti. Karadeniz Ereğli Belediye ile Karaman Özel İdare yarın finalde karşılaşacak. Alaplı Anadolu Gençlik ile Ayyıldız Engelliler de üçüncülük maçına çıkacak. Federasyon Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu, gelecek sezon daha fazla kulüp ve sporcuyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları ikinci gününde devam etti.

Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen ligin final müsabakalarında bugün çeyrek ve yarı final maçları oynandı.

Rakiplerini yenen Karadeniz Ereğli Belediye ile Karaman Özel İdare yarın finalde karşılaşacak.

Alaplı Anadolu Gençlik ile Ayyıldız Engelliler de üçüncülük maçına çıkacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden 4 takımın çekildiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Arsu, ligde 8 takımın mücadele verdiğini dile getirdi.

Oturarak voleybolu Türkiye'de daha fazla yaymak için federasyon olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Arsu, şunları kaydetti:

"Gelecek sezon Türkiye genelinde daha fazla kulüp ve sporcuyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Mücadeleler kıran kırana geçiyor. Kulüpler ellerinden gelen yapıyorlar. Yarın hakeden takım başarıyı sağlayacak. Federasyon başkanımız Alparslan Erkoç'un himayelerinde her şey dört dörtlük gidiyor. Takımlar arasındaki rekabet güzel."

Arsu, vatandaşları yarın oynanacak final maçına davet etti.