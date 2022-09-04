Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde şampiyon Polonya oldu

???????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nin finalinde Türkiye'yi 3-1 yenen Polonya, Altın Lig'e çıktı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye, Letonya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan final maçında Türkiye'yi 3-1 yenerek şampiyon olan Polonya, Altın Lig biletini aldı.

Her iki ülkeye kupaları, Paravolley Avrupa Başkanı Branko Mihorko ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Canyurt tarafından verildi.

Canyurt, ödül töreni sonrası AA muhabirine, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla yarıştıklarını belirterek, "Türkiye Bedensel Engelliler Oturarak Milli Takımı, bu şampiyonada elinden geleni yaptı, ikinci olarak tamamladık, şampiyon Polonya oldu. Önümüzdeki dönemde çeşitli turnuvalara katılacak ve bir üst lige çıkmak için çalışacağız." dedi.