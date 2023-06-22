Oturarak Voleybol Erkek Altın Ligi Balıkesir'de düzenlenecek

Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna ve Bosna Hersek'in katılımıyla gerçekleşecek olan Oturarak Voleybol Erkek Altın Ligi, 23-25 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun açılış müsabakası yarın saat 17.00'de Hırvatistan ile yapılacak.