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Oturarak Voleybol Erkek Altın Ligi Balıkesir'de düzenlenecek

Oturarak Voleybol Erkek Altın Ligi Balıkesir'de düzenlenecek

Spor Haberleri

Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna ve Bosna Hersek'in katılımıyla gerçekleşecek olan Oturarak Voleybol Erkek Altın Ligi, 23-25 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun açılış müsabakası yarın saat 17.00'de Hırvatistan ile yapılacak.

Oturarak Voleybol Erkek Altın Ligi 23-25 Haziran tarihleri arasında Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna ve Bosna Hersek'in katılımıyla Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) yaptığı açıklamada, organizasyonun Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşeceğini belirtti.

Atın Lig'e ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye, yarın saat 17.00'de açılış müsabakasında Hırvatistan'la karşılaşacak.

25 Haziran Pazar günü finallerin oynanacağı organizasyonun maç programı şu şekilde:

Yarın:

17: 00 Hırvatistan-Türkiye

17: 30 Bosna Hersek-Ukrayna

24 Haziran Cumartesi:

10: 00 Bosna Hersek-Türkiye

10: 30 Ukrayna-Hırvatistan

17: 00 Hırvatistan-Bosna Hersek

17: 30 Türkiye-Ukrayna

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Balıkesir voleybol Türkiye Spor Haberler

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