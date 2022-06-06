Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi Zonguldak'ta düzenlenecek - Haberler

Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi Zonguldak'ta düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi, 2-4 Eylül tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak. Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi, 2-4 Eylül tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ereğli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, İtalya, Letonya, Hollanda, Polonya ve Slovenya katılacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Zonguldak voleybol Eylül Gümüş Spor Haberler

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