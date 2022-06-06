Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi Zonguldak'ta düzenlenecek - Haberler

Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi Zonguldak'ta düzenlenecek
AA - Muhammed Boztepe - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi, 2-4 Eylül tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak.
Oturarak Voleybol Avrupa Gümüş Ligi, 2-4 Eylül tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ereğli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, İtalya, Letonya, Hollanda, Polonya ve Slovenya katılacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor