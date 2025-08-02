Oturak Voleybol Erkek Milli Takımı 7. Sırada Tamamladı

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Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı. Milliler, 7-8'incilik maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek bu başarıyı elde etti.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, milliler, Györ kentindeki organizasyonda 7-8'incilik klasman maçında Hollanda ile karşılaştı.

Milliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 (21-25, 18-25, 25-18, 25-21, 15-6) mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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