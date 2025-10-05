Haberler

Oturacak Voleybol Kadın Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Oturacak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen PVE Gümüş Milletler Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Finalde Fransa'ya 3-0 mağlup oldular.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Prag'daki organizasyonun finalinde Fransa'ya 21-25, 23-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Milli takım böylece gümüş madalyanın sahibi oldu.

