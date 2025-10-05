Oturacak Voleybol Kadın Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen PVE Gümüş Milletler Ligi'ni ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Prag'daki organizasyonun finalinde Fransa'ya 21-25, 23-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Milli takım böylece gümüş madalyanın sahibi oldu.