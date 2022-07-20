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Otomobil sporlarında Ege Kupası, Panaztepe Otokros Yarışı ile devam edecek

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Otomobil sporlarında Ege Kupası, Panaztepe Otokros Yarışı ile devam edecek

Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın üçüncü ayağı hafta sonu Panaztepe Otokros Yarışı ile gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında Ege Kupası'nın üçüncü ayağı hafta sonu Panaztepe Otokros Yarışı ile gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) tarafından düzenlenen Ege Kupası'nda Panaztepe yarışı, Menemen Belediyesinin katkıları ile 24 Temmuz Pazar günü Seyrek Otokros Parkuru'nda organize edilecek.

Panaztepe'de 3 ayrı kategoride 23 sporcunun mücadele edeceği yarış, saat 09.30'da idari kontrol ile başlayacak, toplam 10 tur olarak iki ayrı bölümde 12.30-16.30 saatleri arasında koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYOSK Başkanı Mithat Diker, "Yapılan çalışmalar ile parkur bu yıl daha iyi hale getirildi, sporcu ve seyirci sayısında artış olacak. 24 Temmuz Pazar günü otomobil sporları tutkunlarını heyecanlı anların yaşanması beklenen yarışımızı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile AYOSK Başkanı Mithat Diker de start alacak.

Yarış öncesinde genel klasmanda, kategori 1'de Onur Sınırdere, kategori 2'de Hakan Akman, kategori 3'te Göktuğ Tuncay ve kadınlarda Yasemin Erikli lider durumda bulunuyor.

Ege Kupası bu yarışla tamamlanacak ve 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali'ne katılacak sporcular da belirlenecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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