Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi - Haberler

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Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi

Kepez Drag Pisti, Otodrag Yarışlarına ev sahipliği yaptı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez Drag Pisti, Otodrag Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden katılan 51 sporcu yarışlarda kıyasıya yarışırken, hava muhalefeti nedeniyle öğleden sonraki yarışlar ileri bir tarihe ertelendi.

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 14 Mayıs Cumartesi günü antrenman ve ısınma turlarıyla başlayan Otodrag Yarışları, bugün yerini heyecan dolu yarışlara bıraktı. Sporcular kıyasıya mücadele ederken, hız tutkunu seyircilerde tribünlerden yarışları merakla izlendi. Öğleden sonraki etap sırasında başlayan aşırı yağış yarışa engel oldu. Hakem heyeti tarafından devam edilemeyeceğine karar verilince, devamı başka bir güne ertelendi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kepez Belediyesi, Otomobil, Türkiye, Kepez, Spor, Haberler

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