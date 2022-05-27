Otizmlilerden anlamlı sergi; 'Fark Yok Sevgi Var' - Haberler

İstanbul DHA

Otizmli bireylerin; sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğraflar "Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Brand İletişim ortaklığında bir araya gelen özel bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldı ve birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti.

TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise "Vakfımız Türkiye'nin ilk kurulmuş OTİZM vakfıdır. Mütevelli heyeti ve yönetim kurulu otizmli çocuğa sahip anne babalardan oluşmaktadır. Bugüne kadar 1 okul, 1 yetişkin otizmliler için yatılı bakım merkezini yaptık. Yapmış olduğumuz bu projeler ile dünde ve bugünde yaşanan sorun ve ihtiyaçlara dikkat çekmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Benimde 16 yaşında otizmli evladım var. Kızım ve diğer evlatlarımızın seslerini, ailelerimizin duygu ve yaşadıkları zorlukların duyulması için projeler üretiyoruz. Dünden bugüne yanımızda olan Fark yok Sevgi Var' mottomuz ile bizlere hayatlarında yer açan, destekçi ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bizlerin duyguları yoğun, hayatlarımız zor ve evlatlarımız için yeni bir bakım modeline ihtiyacımız var. Projemiz hazır hayata geçirmek için binamızı yapacağımız yer arayışlarımız devam ediyor. Evlatlarımızın ve ailelerimizin yaşadığı zorlukları her ortamda dile getirmemiz, onları toplumda bilinirliğini, kabul görünürlük, empati ve sevgi ile kucaklaşmak için fırsat yaratacaktır çünkü duygular engellenemez" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor