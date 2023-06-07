Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye Yüzerek Geçecek

İzmirli otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, 23 Haziran'da İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçecek. Tunca, daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtikten sonra yeni bir körfez geçişi için hazırlık yapıyor. Bengisu Avcı ise ABD'nin New York kentindeki Manhattan Adası'nın etrafını yüzerek geçen ilk Türk kadını oldu.

İZMİRLİ 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, 23 Haziran'da İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçecek. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtikten sonra 27 Nisan 2022'de Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran'la birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye 11.5 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada yüzen Tuna, yeni bir körfez geçişi için hazırlık yapıyor.

Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren otizmli yüzücü, 23 Haziran'da Capri'den Napoli Körfezi boyunca yaklaşık 11 saat yüzerek Napoli'ye ulaşmayı planlıyor. Toplam 36 kilometrelik yüzüşte sporcuya yine Antrenör Mert Onaran eşlik edecek. İkili bu kez yüzüşün 18'er kilometrelik etaplarını ayrı ayrı yüzerek gerçekleştirecek. Tuna Tunca zorlu geçiş için antrenmanlarını TSYD Urla Yüzme Havuzu'nda yapıyor. İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı da hedefleyen Tunca ile Onaran, 2024'te gerçekleştirmeyi planladıkları bu geçiş için resmi başvuruyu da yaptı.

İzmirli açık su yüzücüsü Bengisu Avcı, Manş Denizi ve Catalina Kanalı'ndan sonra ABD'nin New York kentindeki Manhattan Adası'nın etrafını da yüzerek geçip ilki başardı. İngiltere ve Fransa arasındaki Manş'ı 2018'de 11 saat 29 dakikada geçerek bunu başaran ikinci ve en hızlı kadın yüzücü olan, geçen yıl eylül ayında da Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'ndaki parkuru yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu unvanını alan Bengisu yine tarih yazdı. Ultra maraton yüzücüsü, 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası'nın etrafını 9 saatte yüzerek bunu başaran ilk Türk kadını oldu.