Otizmli Umut, Yüzme Sayesinde Sosyalleşiyor

Tekirdağ'da annesinin yüzme kursuna götürdüğü otizmli Umut Midil'in spor sayesinde sosyalleşmesi, kendisi kadar ailesini de sevindiriyor. Anne Sabiha Midil, 3 yaşında otizm teşhisi konulan oğlu Umut ve 9 yaşındaki kızı İrem'i yüzme kursuna yazdırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan ve antrenörlerinin yardımıyla yüzebilen Umut'un, önceleri girmeye korktuğu havuzda hayatı değişti.

Tekirdağ'da annesinin yüzme kursuna götürdüğü otizmli Umut Midil'in spor sayesinde sosyalleşmesi, kendisi kadar ailesini de sevindiriyor.

Anne Sabiha Midil, 3 yaşında otizm teşhisi konulan oğlu Umut ve 9 yaşındaki kızı İrem'i yüzme kursuna yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan ve antrenörlerinin yardımıyla yüzebilen Umut'un, önceleri girmeye korktuğu havuzda hayatı değişti.

Oğlunun suyla tanıştıktan sonra sosyalleştiğini gören Sabiha Midil, AA muhabirine, çocuğunun mutluluğu için elinden geleni yaptığını söyledi.

Suyla tanıştıktan sonra özel çocukların daha mutlu ve özgüvenli olduğunu ifade eden Midil, "Bütün özel çocuklar rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alıyorlar. Biz orada uzman doktorun tavsiyesi üzerine yüzmeye başladık. Yüzmenin oğluma iyi geleceğini düşündük. Aktivitelere katılacağını, özgüveninin artacağını ve kas gelişimine de faydalı olacağını düşündüğümüz için yüzmeye başladık." dedi.

Midil, oğlunun yüzmeye başlamasıyla 3 ayda hayatında çok güzel değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Yüzmenin hem bedensel hem de ruhsal yönden oğluna katkı sağladığını vurgulayan Midil, şöyle devam etti:

"Yüzmeye başladıktan sonra özgüveni arttı, hareketleri değişti. Yüzme özel çocukların her şeyini olumlu yönde etkiliyor. Suya girmekten korkuyordu, havuza geldikten sonra suya severek girmeye başladı. Suya girince çıkmak istemiyor. İnşallah uzun süre yüzmeye devam edeceğiz. Çünkü yüzmenin çok faydasını gördük. Suda çok mutlu oluyor, onu rahatlatıyor. Onun her hareketi, kendi kendine bir şeyler yapması bizi çok mutlu ediyor."

"Yüzme ona özgüven kazandırdı"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocukları suyla tanıştırıp sosyalleştirmek için kursların devam ettiğini aktardı.

Umut'un yüzmekten keyif almasının kendilerini de sevindirdiğini dile getiren Bulut, "Umut ilk geldiğinde sudan korkuyordu, ayak hareketleri yapmıyordu, kollarını bırakmıyordu. Şimdi kendini serbest bırakabiliyor suda. Yüzmeye başladı yavaş yavaş. Tabii bu uzun bir süreç onun için. Hemen çabuk olan şeyler değil. İlerleyen aylarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yüzme ona özgüven kazandırdı. Bütün özel çocukların yüzmeyle tanışmasıyla özgüvenleri artıyor, sosyalleşiyorlar." diye konuştu.