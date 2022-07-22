Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 2 bronz madalya daha kazandı - Haberler

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Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 2 bronz madalya daha kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 2 bronz madalya daha kazandı

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında milli sporcu Duruk Davran, erkekler 100 metre kelebek stili II1 kategorisinde 01.03.90 derecesi ile bronz madalya kazanırken; Ali Şiroğlu da erkekler 100 metre kelebek stili II3 kategorisinde 01.10.

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında milli sporcu Duruk Davran, erkekler 100 metre kelebek stili II1 kategorisinde 01.03.90 derecesi ile bronz madalya kazanırken; Ali Şiroğlu da erkekler 100 metre kelebek stili II3 kategorisinde 01.10.18 derecesi ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. 4'üncü günün sonunda, Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış oldu. Polonya'da devam eden Avrupa Yaz Oyunları yarın yapılacak müsabakalar ve kapanış töreni ile sona erecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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