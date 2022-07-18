Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'na 5 madalyayla başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'na 5 madalyayla başladı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Otizmli özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'na 5 madalyayla başladı

Otizmli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın ilk gününde yüzme branşında 5 madalya kazandılar.

Otizmli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın ilk gününde yüzme branşında 5 madalya kazandılar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrindeki organizasyonda milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler.

Mert Aslan, Veysi Turan, Doruk Davran ve Ahmet Mintaz'dan oluşan Erkek Karışık Bayrak Milli Takımı, erkekler 200 metre sırtüstünde Mert Aslan ve kadınlar 200 metre sırtüstünde Deniz Şevin Şentuna gümüş madalya kazandılar. Erkekler 800 metre serbestte Hikmet Can Sezgin ile kadınlar 50 metre kelebekte Seçil Açıkgöz ise bronz madalya aldı.

Türkiye'nin para yüzme ve para masa tenisi branşlarında katıldığı oyunlar 23 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da yaptığı açıklamada, organizasyonu yerinde takip ettiğini belirterek, "Para Yüzme Milli Takımımız ile hedefimiz olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na emin adımlar ile ilerliyoruz. İnşallah bu azim ve istek ile daha çok çalışıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Madalya alan otizmli özel sporcularımız bizlerin gururu olmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Polonya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title