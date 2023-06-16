Otizmli gençler Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı

Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren gençler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na aileleriyle birlikte teşekkür ziyaretinde bulunarak madalya sevinçlerini paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Otizm Destek Merkezi'ne ve Otizm Spor Salonu'na devam eden otizmli gençler başarılarına başarı katıyor. Çocukların aileleri de otizminde sporun önemine vurgu yaparak Çerçioğlu'na kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

Ziyarette çocukları ve ailelerini tebrik eden Çerçioğlu, otizmli bireylere ve ailelerine yönelik destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin otizme yönelik çalışmalarda hep ön sırada olacağını belirtti. Çerçioğlu; bunun için Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitmenlerin eğitimlerinden, fiziki şartlara kadar, her konuya özel önem verdiklerini söyledi.

Gülden Volkan: "Kızım 10 aylık çalışmayla madalya kazandı"

Düzenlenen masa tenisi yarışmasında ikinci olan Ece Volkan'ın annesi Gülden Volkan, "Kızım 16 yaşında. Yıllardır otizmin iyi hale getirilmesine yönelik çok eğitim aldı, çok uğraş verdi; spor da bunlardan bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Salonu'nu açtıktan sonra buraya devam etmeye başladı. Burada yapılan çalışmalar sonrasında eğitmenlerinin masa tenisine olan yeteneğini keşfetmesiyle masa tenisi üzerine çalışmaya başladı. 10 ay gibi bir sürede ilerleme kaydederek Nevşehir'de düzenlenen okullararası yarışmada ikincilik ödülü aldı. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

"Sporla sosyalleşme artıyor"

Kızının en başta masa tenisine sıkılarak gittiğini söyleyen Volkan, "Sonra alıştı ve bu disiplini çok sevdi. Oyun oynadıkça her gün daha fazla gitmeye başladı. Bu Ece'nin sosyal becerilerini ve çevresiyle etkileşimini de artırdı. Sporla birlikte el-göz koordinasyonu gelişti ve keyfini almaya başladı. Başarılı oldukça ilgisi arttı; yenince mutluluğu, yenilince de hüznü yaşadı. Bu farklı duygu değişimlerini ve duyguları yaşamak onlar açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

Otizmli çocuğu olan ailelere de tavsiyede bulunan Volkan "Çocukların yetenekleri çerçevesinde spor, müzik gibi alanlara yönelmeleri çok önemli. Bunların hepsi emek ve çaba gerektiriyor. Yetenekleri yakaladıklarında buradan devam etmeleri gerekiyor, çünkü bu onların sosyalleşmelerine çok büyük katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhur Çelik: "Otizmde eğitim çok önemli"

Bir başka madalya sahibi otizmli genç Şükrü Mert Çelik'in babası Cumhur Çelik ise "Otizm tanısından sonra Şükrü Mert'in eğitimiyle daha fazla ilgilenmeye başladık. Bu süreçte Aydın'a taşındık. Otizmi yenmedeki en büyük silahımız eğitimin her türlüsü. Bu eğitimi alırken de çocukların sevdikleri bir eğitimi almaları çok önemli. Çocuklarımızın hepsinin ilgi alanları farklı" dedi.

Şükrü Mert'in, Aydın'a geldikten sonra Özlem Çerçioğlu tarafından açılan Otizm Spor Merkezi'ne devam etmeye başladığını belirten Çelik, "Bu çocuklarımızda el-göz koordinasyonunda bozukluk oluyor. Bu merkezlerde çocuklarımızın bu motor gelişimleri için eğitimler veriliyor. Bu eğitimde yeteneği keşfedilenler farklı yetenekleri çerçevesinde çalıştırılmaya başlanıyor, masa tenisi bunlardan bir tanesiydi. En başta henüz atılan topu yakalayamayan çocuk, oradaki eğitmenlerin çabalarıyla profesyonel bir masa tenisi oyuncusuna doğru evrildi" ifadelerini kullandı.

"Özlem Başkan her zaman imkan sağladı"

Otizmli çocuklarının zamanla masa tenisinin bir spor ve oyun olduğunu, içerisinde kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu anladıklarını söyleyen Çelik, "Kazandıklarında sevindiler, kaybettiklerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini anladılar. Masa tenisiyle el-göz koordinasyonları gelişti, en güzeli de severek oynamaya başladılar. En sonunda Türkiye Şampiyonası'nda iki çocuğumuz da madalya aldı. Ailelerin bu özel çocuklara imkan tanıdığında neler olabileceğinin birer örneği oldular. Özlem Başkanımız bizlere bu imkanları sağladı ve daha fazlasını sağlamaya da devam ediyor. Bizler de aileler olarak hem diğer ailelere örnek olmak için hem de otizme yönelik olumsuz algıyı kırmak için çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN