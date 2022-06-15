Otizmli Enes'in hayatı, yüzme sporu sayesinde değişti

AKSARAY'da 3,5 yaşında otizmli olduğu teşhisi konan Enes Koçak'ın (18) hayatı, 4 yıl önce başladığı yüzme sporu sayesinde değişti. Mayıs ayında katıldığı yarışta da Türkiye birincisi olan Enes'in annesi Rukiye Koçak, "Oğlumun yüzmeye başlamasıyla birlikte daha disiplinli bir hayatı olmaya başladı. Bir şeyleri başarabildiğini görmek kendisini çok olumlu yönde etkiledi. Otizmde ne kadar sosyalleşirse, çocuk bazı şeyleri kırıyor ve hayatında yeni kapılar açıyor. Bizim hayatımız da yüzme sporuyla 180 derece değişti" dedi.

Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu 11'inci sınıf öğrencisi Enes Koçak, 4 yıl önce yüzme sporuna başladı. Sporla ilgilendikten sonra bir şeyleri başardığını fark eden Enes'in davranışları değişip, disiplinli ve başarıya odaklı bir yapıya kavuştu. Bu değişimi sayesinde geçen mayıs ayında Mersin'de Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda yüzmede 50 metre kelebek ile 50 metre sırtüstü stilde Türkiye birincisi olarak 2 altın madalyayla evini döndü. Enes'in bu başarısı ailesini de gururlandırdı.

Yüzme antrenörü Ramazan Köksal ise, "Enes ile yüzmeye 4 yıl önce başladık. İlk başladığında daha agresif ve hiperaktif bir çocuktu. Algılama düzeyi iyi ama konuşamıyordu. Onunla havuzda birebir ilgilenerek biraz sakinleşmesini sağladık. Yerde zıplamasını ve havuzun etrafında koşmasını da engelledik. Diğer ikiz otizmli öğrencilerimle birlikte çalışmalara başladık. Onlarla çok iyi bir diyalog kurdu. Bu da gelişmesine ciddi katkı sağladı. Kendisinin görsel öğrenme yeteneği müthiş ve acayip bir hırsı var. Pandemi döneminde yüzme havuzumuz kapalıydı. Özel çocuklarımıza verilen izinle çalışmalarımızı sürdürdük. Okullar arası özel sporcular Türkiye Şampiyonası'nda geçen ay Enes gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu da yüzmeye gelen tüm çocuklara ilham kaynağı oldu" dedi.