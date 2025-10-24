Otizmli Bireylerden A Milli Takım'a Fotoğraf Sergisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen, otizmli bireylerin A Milli Futbol Takımı oyuncularını fotoğrafladığı "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" projesi kapsamındaki serginin açılışı yapıldı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, tiyatro oyuncuları Emre Özmen ve Özlem Maden'in yanı sıra aileler ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte otizmli bireylerin çektiği karelerle oluşturulan sergi kamuoyuna tanıtıldı. Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje, TFF ev sahipliğinde sergilendi.

Sergide milli futbolculardan Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır'ın fotoğrafları yer aldı.

Bu özel proje, futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştürürken topluma da "Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır." mesajını veriyor.

Ayrıca sergilenen fotoğraflar, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak ve satışa sunularak elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olacak.

Basın toplantısında ilk sözü alan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, ODEDDER'in güzel organizasyonlar yaptığını vurgulayarak, "Çok güzel işler yapıyorsunuz, engel tanımıyorsunuz. Bütün gençlerimizi Türk futbolunun yıldızlarıyla buluşturarak, onların hiçbir şeyden geri kalmadığını, bütün işleri yapabildiklerini de en güzel şekilde gösteriyorsunuz. Aslında bizim sizleri alkışlamamız lazım." diye konuştu.

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ise "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" şiarıyla yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şiarda başkanımız böyle bir proje gerçekleştirelim deyince gerek TFF olarak gerek A Milli Takım oyuncuları olarak destek vermek istedik. Proje kapsamında oyuncularımız son derece keyif aldı. Çocuklarımızla beraber hareket ettiler. Bu çocuklarımız toplumda gerçek anlamda diğer çocuklarımızdan farkı olmayan, destek verilmesi gereken, destek verildiğinde aslında içinde cevherleri, ışıkları ortaya çıkan çocuklarımız. Biz de bu cevheri çıkarmak için ODEDDER başkanımızla çalışalım dedik. Sağ olsun Mecnun başkanım, futbol federasyonu başkanımız, yönetim kurulumuz bu konunun sonuna kadar arkasında durdu."

ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe ise serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını anlatarak, "Bu proje, otizmli bireylerimizin A Milli Futbol Takımı oyuncularını kendi objektiflerinden fotoğrafladığı, spor ve sanatın birleştirici gücünü buluşturan çok özel bir çalışmadır. Futbolun evrensel diliyle verilmek istenen mesaj aslında son derece sade ama bir o kadar da güçlüdür. Farklılıklar değil, bizi birleştiren sevgidir. Otizmli bireylerin toplum yapısına aktif katılımını teşvik eden her çalışma, farkındalıktan öte kapsayıcı bir anlayışın gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bizler de dernek olarak sporun iyileştirici ve birleştirici yönüyle otizmli bireylerimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projede bize destek veren başta TFF'ye, A Milli Takımı'mızın tüm oyuncularına, projeyi mümkün kılan ailelerimize, eğitimcilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Tolga Gökçe, misafirler ve aileler, sergi alanını gezdi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.