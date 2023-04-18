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Otabek Shukurov ve Emiliano Viviano, Galatasaray maçında yok!

Otabek Shukurov ve Emiliano Viviano, Galatasaray maçında yok!

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov ve Emiliano Viviano, Ümraniyespor karşısında gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov ve Emiliano Viviano, Ümraniyespor karşısında gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Shukurov ve Viviano, Süper Lig'de bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 34. dakikasında Ümraniyespor'un penaltı kazandığı pozisyonda topa elle müdahale eden Otabek Shukurov, cezalı duruma düştü. 25. dakikada sakatlanan kaleci Batuhan Şen'in yerine oyuna dahil olan kaleci Emiliano Viviano da uzatma dakikalarında sarı kart gördü. Özbek orta saha ile İtalyan kaleci, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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