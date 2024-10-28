Osmaniyespor, On Numara Sportif Efeler 09 SK'yi 2-1 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Osmaniyespor, evinde Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK'yi 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Osmaniye, 32. dakikada ve 86. dakikada kazandığı penaltılarla galibiyeti elde etti.
TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Aydın ekibi On Numara sportif Efeler 09 SK, deplasmanda karşılaştığı Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne 1-2 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor Futbol kulübü evinde Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK'yı ağırladı. Osmaniye 7 Ocak stadında oynanan maçta ev sahibi ekip, 32. dakikada penaltı kazandı. Osmaniyeli Abdülkadir penaltıyı gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip Efeler 09 SK'da ikinci yarıda oyuna giren Yiğithan ise skora denge getirdi. 1-1 Maçın 86. dakikasında orta hakem Mustafa Hakan Belder bir kez daha Osmaniyespor lehine penaltı gösterdi. Topun başına geçen ve ikinci yarıda oyuna giren Osmaniyesporlu Seçkin skoru 2-1 yaptı . Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. - AYDIN