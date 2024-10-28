Osmaniyespor, On Numara Sportif Efeler 09 SK'yi 2-1 Mağlup Etti

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Aydın ekibi On Numara sportif Efeler 09 SK, deplasmanda karşılaştığı Osmaniyespor Futbol Kulübü'ne 1-2 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor Futbol kulübü evinde Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK'yı ağırladı. Osmaniye 7 Ocak stadında oynanan maçta ev sahibi ekip, 32. dakikada penaltı kazandı. Osmaniyeli Abdülkadir penaltıyı gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip Efeler 09 SK'da ikinci yarıda oyuna giren Yiğithan ise skora denge getirdi. 1-1 Maçın 86. dakikasında orta hakem Mustafa Hakan Belder bir kez daha Osmaniyespor lehine penaltı gösterdi. Topun başına geçen ve ikinci yarıda oyuna giren Osmaniyesporlu Seçkin skoru 2-1 yaptı . Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. - AYDIN