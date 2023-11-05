Osmaniyespor FK: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, evinde Osmaniyespor FK ile yenişemedi: 1-1.Akhisar'ın golünü 86'ncı dakikada kendi kalesine Nasrullah attı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, evinde Osmaniyespor FK ile yenişemedi: 1-1.

Akhisar'ın golünü 86'ncı dakikada kendi kalesine Nasrullah attı. Konuk Osmaniyespor 90+10'da Deniz'in golüyle ev sahibinin sahadan 3 puanla ayrılmasına izin vermedi. Bu skorla Akhisarspor puanını 8, Osmaniye ise 14 yaptı.