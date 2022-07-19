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Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

AA - Ümit Kahrıman - Spor
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Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

TFF 3. lig 3. grup ekiplerinden Osmaniyespor, 2022–2023 sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 3. lig 3. grup ekiplerinden Osmaniyespor, 2022–2023 sezon hazırlıklarına başladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda ziyaret ettiği sarı yeşilli futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

Osmaniyespor'un her zaman yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Biz size rahat bir ortam sunabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sizden de güzel sonuçlar bekliyoruz. Heyecanınız hiç bitmesin, azminiz daim olsun. Biz de sizinle coşalım, sizinle gülelim inşallah. Bu sene daha yukarılara, sizinle başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Vali Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Osmaniyespor Başkanı Bülent Çenet, tüm takıma başarılar diledi.

Kurban kesilip dua edilmesinin ardından takım, teknik direktör Hakkı Hocaoğlu gözetiminde ilk idmanını yaptı.

AA / Ümit Kahrıman - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Erdinç Yılmaz Osmaniye Spor Haberler

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