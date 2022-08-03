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Osmaniye haberleri... Osmaniye'de yaz spor okullarına 2 bin öğrenci katılıyor

Osmaniye haberleri... Osmaniye'de yaz spor okullarına 2 bin öğrenci katılıyor

Osmaniye haber... Osmaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışla düzenlediği yaz spor okulları yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

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Osmaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışla düzenlediği yaz spor okulları yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen yaz spor okullarına her geçen gün ilgi artıyor. 'Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin" sloganı ile bu yıl 12'ncisi gerçekleşen Osmaniye Belediyesi Yaz Spor Okullarında yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen yaz spor okulları öğrenciler veliler tarafından yoğun ilgi görürken kent merkezinde belirlenen 13 farklı servis noktalarından ücretsiz olarak ulaşım sağlanıyor. Haftada 3 gün futbol, 2 gün voleybol, basketbol, izcilik, halk oyunları, badminton, jimnastik, bocce, okçuluk, dart ve birçok branşlarda eğitimlerinin verildiği yaz spor okullarında Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticiler de görev alıyor.

Güçlü nesiller yetiştirmek amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, "Güçlü Türkiye'nin geleceği sevgili gençler, hepinize faydalı ve yararlı bir alanda hizmet verebilmek için yaz spor okullarını düzenliyoruz. Bu prensipten hareketle yola çıkarak siz kıymetli çocuklarımızın derslerinde göstermiş olduğu başarılarla birlikte sportif alanda da başarılı olarak güçlü nesiller yetişmesine katkı sunmak amacıyla bu imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bizler, o nedenle yaz spor okullarını önemsiyor ve sizler destek verdiğiniz sürece de Osmaniye Belediyesi olarak bu etkinlikleri bu önemle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Spor

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