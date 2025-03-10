16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Osmaniye'de Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Şampiyonu Saimbey Ortaokulu

Osmaniye'de Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Şampiyonu Saimbey Ortaokulu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası’nda Saimbey Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvada 14 okuldan 260 sporcu mücadele etti.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullar arası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlanırken, Saimbey Ortaokulu şampiyon oldu.

Osmaniye Merkez Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan turnuvada, 14 okuldan 260 sporcu mücadele etti. Final müsabakalarının Saimbey Ortaokulu, Karacaoğlan Ortaokulu, Cebeli Bereket Ali Alkan Ortaokulu ve Turan Ortaokulu dereceye girdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Spor Şube Müdürü Şehmus Can, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Tesis Amirleri Mesut Adaklı ve Kemal Özaslan ile okul müdürleri tarafından takdim edildi. Şampiyon olan Saimbey Ortaokulu, Osmaniye'yi okullar arası grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
img

Bir zamanlar vazgeçemediği yıldız futbolcuyu silip attı
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianame tamamlandı! İşte istenen hapis cezası
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.