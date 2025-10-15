Osmaniye'de Yenilenen Atletizm Pisti Açıldı
Osmaniye'de yapılan yenileme çalışmaları tamamlanan atletizm pisti, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'nin açıklamasıyla yeniden kullanıma açıldı. Pist zemininde, soyunma odalarında ve antrenman alanında yapılan iyileştirmelerle sporculara daha iyi antrenman imkanı sağlandı.
Osmaniye'de yenileme çalışması tamamlanan atletizm pisti yeniden kullanıma açıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yazılı açıklamasında, pistin zemini, soyunma odaları ve kumsal antrenman alanının yenilendiğini belirtti.
Çalışmalar sonucunda sporculara daha iyi antrenman imkanı sunulduğunu kaydeden Çebi, atletizm pistindeki müsabaka programlarının hareketleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor