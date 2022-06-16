Osmaniye'de yaz spor okulları başlıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen 12. yaz spor okulları başlıyor.

Osmaniye Belediyesi'nin 'Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz' sloganıyla ücretsiz yaz spor okulları başlıyor. 2009 yılından buyana aralıksız olarak devam eden yaz spor okullarının bu yıl 12'ncisi yapılacak. Pandemi süresinde zorunlu olarak 2 yıl verilen aranın ardından bu yıl Osmaniye Belediyesi 12. Yaz Spor Okulları'nda 18 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticilerin katkıları ile yapılacak olan yaz spor okullarında uzman eğitmenler nezaretinde birçok branşta çocuklarımıza eğitimler verilecek. Yaz spor okullarına katılım sağlayacak çocuklar için kıyafet ve servis imkanı belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Yaz spor okullarına başvurular, 20 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında belediye hizmet binasının zemin katında alınacak.

Katılım sağlayacak olan çocukların velileriyle birlikte başvuru formu, kimlik fotokopisi ve veli izin belgesini teslim etmeleri gerekecek. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Spor